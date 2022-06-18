Son dakika: Manisa'da traktör ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
AA - Ali Yıldırım - Güncel
Edinilen son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 32 HL 889 (53) plakalı İzzet Kurt yönetiminde traktör ile 72 AAC 600 plakalı Ali Karataş (22) idaresindeki kamyonet Alaşehir Süleyman Demirel Köprülü Kavşağı'nda çarpıştı.
Traktörün yan yattığı kazada sürücüsü Kurt yaralandı.
Kurt, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk önce Alaşehir Devlet Hastanesine buradan da Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi.
Kurt'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
AA / Ali Yıldırım - Güncel