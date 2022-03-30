Son Dakika | İznik Gölü'nde su seviyesi tekrar yükseliyor

İZNİK, BURSA (AA) - Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynaklarından İznik Gölü'nde hem son aylardaki yağışlar hem kar erimeleriyle su seviyesi tekrar yükselmeye başladı.

Bursa'da yer alan, Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise 5. büyük doğal gölü olan, en derin yeri 65 metre ölçülen İznik Gölü'nde tatlı su ıstakozu, yayın, sazan, akbalık, gümüş gibi 27 balık türü yaşıyor.

Alanı yaklaşık 300 kilometrekare olan ve tarımsal sulama için yoğun olarak yararlanılan göl, geçen yıl mevsimsel kuraklıktan olumsuz etkilenmişti.

Sonbahardan kışa girilirken, balıkçı kayıklarının karaya oturduğu Çakırca Mahallesi'nin kıyı bölgelerindeki iskelede su, yok denilebilecek seviyelere gerilemiş, Orhangazi ilçesi sahilinde de kıyıdan 50 metreden fazla çekilme yaşanmış ve eskiden büyük teknelerin yanaştığı iskele suyun dışında kalmıştı.

Kışın bölgenin bol yağış alması ve karın erimeye başlamasıyla havzadaki akarsuların göle daha çok su taşıması, kıyıdaki çekilmenin etkisini nispeten azalttı.

Bu durum, Anadolu Ajansı (AA) ekibinin 4 ay arayla çektiği fotoğraflara da yansıdı. Ayrıca yükselmenin yaşandığı bölge, pilotun gözünden uçuş izlenimi veren FPV dron ile görüntülendi.

"Yüzlerce aile geçimini sağlıyor"

Bölgede faaliyet gösteren Göl-Der Başkanı Semih Öz, AA muhabirine, gölün İznik ve Orhangazi ilçeleri için büyük öneme sahip olduğunu belirterek, "Turizm, balıkçılık ve tarım açısından bölgenin geçimi için önemli bir kaynak." dedi.

Son 6 aydaki yağıştan sonra su seviyesi yükselmeye başlayan gölde, yazın gelmesiyle yeniden sıkıntılı bir döneme girileceğini öngördüklerini anlatan Öz, şöyle konuştu:

"Yağışlara rağmen 10 metre yükseldi. Bizim beklentimiz daha fazlası. Önceki yıllarda 2-3 metre çekilip kendini tamamlardı ancak son 4-5 yıl bu kalıcı hale geldi ve kendini bundan daha fazla tamamlayamaz hale geldi. Bu da tabii ki bölge halkını derinden üzmekte. İznik Gölü turizm açısından önemli bir alan. Aynı zamanda gümüş balığı gibi ihracata giden bir türe sahip. Bölge halkı ciddi bir gelir elde ediyor. Balıkçılıktan yıllık 300 bin ton gibi bir ihracat sağlanıyor. Bunları göz önüne aldığımızda ekonomik anlamda bölgeyi derinden etkileyeceği aşikar. Tarım, turizm ve balıkçılığı etkileyecek. Burada yüzlerce aile geçimini sağlıyor. Yetkilerle görüşmeler yapıyoruz. Onlar da değerlendiriyorlar ama daha kitlesel ve yüksek bazda çalışmalar yapılması gerekiyor."