Son Dakika! İğneada açıklarında tespit edilen mayın SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildi - Haberler

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Son Dakika! İğneada açıklarında tespit edilen mayın SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildi

Haberler.com - Erdem Aksoy - Güncel
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Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bugün sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edildiğini ve Sualtı Savunma Timlerinin mayına müdahaleye başladığını bildirmişti. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, tespit edilen mayının SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Cumartesi günü de İstanbul Boğazı'nda eski tip bir mayın bulunmuş, Boğaz kısa süreliğine gemi trafiğine kapatılmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edildiğini duyurdu. Mayına, SAS timleri tarafından müdahale edilmeye başlandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "28 Mart 2022 günü sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkisine bölgede bulunan Sualtı Savunma (SAS) Timleri süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın SAS timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hâle getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Son Dakika! İğneada açıklarında tespit edilen mayın SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildi

Yetkililerin yaptığı son dakika açıklamasına göre, İğneada açıklarından tespit edilen mayın SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Son Dakika! İğneada açıklarında tespit edilen mayın SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildi

Ayrıca İstanbul Boğazı girişinde bulunan eski tip bir mayının etkisiz hale getirilmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında balıkçılık faaliyetlerinin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu açıklamasıyla Karadeniz'de bulunan Kırklarelili balıkçılar, İğneada'ya dönmüştü.

Cumartesi günü de İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde sivil bir ticari gemi tarafından fark edilen mayın, ekipleri harekete geçirmişti. Acil olarak bölgeye yönlendirilen Sualtı Savunma Timleri (SAS) kısa süreli çalışmanın ardından mayını emniyete almıştı. Yapılan çalışmanın ardından mayın etkisiz hale getirilirken, kapatılan Boğaz trafiğe de normale dönmüştü. Mayının eski tip olduğu açıklanmıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Karadeniz, İstanbul, Ukrayna, İğneada, Mayın, Güncel, Haberler

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