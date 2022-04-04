Son Dakika! Heyelan nedeniyle trafiğe kapanan Bolu Dağı Tüneli saat 16.00'da yeniden açılacak

Cumartesi günü TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti girişinde heyelan meydana geldi. Tünelin üzerindeki toprak yola kaydı. TEM otoyolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. İstanbul yönüne giden araç sürücüleri Abant kavşağından, Ankara yönüne gidenler ise Kaynaşlı kavşağından D-100 kara yoluna yönlendirildi.

TOPRAĞI TEMİZLEDİLER

Karayolları ekipleri yoldaki toprağın kaldırılması için çalışma başlattı. Ekipler, heyelanın yaşandığı günden beri kapalı olan yoldaki toprağı dün gün boyu süren çalışmaların ardından bu sabah saatlerinde tamamen kaldırıldı.

SAAT 16.00'DA TRAFİĞE AÇILACAK

Çalışmaların ardından trafiğe kapanan Bolu Dağı Tüneli bugün saat 16.00'da yeniden açılacak. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Anadolu Otoyolu, #BoluDağıTüneli'nde heyelan nedeniyle kapanan yolu açma çalışmaları tamamlamış; güzergâh yıkama işlemleri ise devam etmektedir. Yol, bugün saat 16:00 itibarıyla ulaşımaaçılacaktır." ifadeleri yer aldı.