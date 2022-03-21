Son dakika haberleri: Ürdünlüler İhvan'ın boykot kararı gölgesinde yerel seçimler için sandık başına gidecek

Ürdün'de halk yarın Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan?) siyasi kanadı olan İslami Çalışma Cephesi Partisinin boykot ettiği ve adayların aşiret bazlı bir propaganda yürüttüğü yerel seçimler için sandık başına gidecek.

Ürdün Bakanlar Kurulu, Mart 2021'de 4 yıllık görev süresinin dolmasının ardından yerel meclisleri feshetmişti.

Ülkedeki yasalara göre, belediye meclislerinin görev süresi, seçim sonuçlarının açıklanmasından itibaren 4 yıl sürüyor. Ayrıca yasalar meclislerin feshedilmesinin ardından 6 ay içinde seçimlerin yapılmasını öngörüyor.

Ancak Eylül 2021'de seçim kanunundaki değişiklikler tamamlanmadığı için seçimlerin 6 ay daha ertelenmesine karar verilmişti.

4 bin 646 aday yarışacak

Bağımsız Seçim Komisyonunun verilerine göre, seçimlerde 3 bin 801'i erkek, 845'i kadın toplamda 4 bin 646 aday 100'ü belediye başkanlığı olmak üzere1325 sandalye için yarışacak.

Seçimde oy kullanacak seçmen sayısının ise 4 milyon 599 bin 602 olduğu belirtiliyor.

Ülkede en son yerel seçimler yüzde 31,7 katılımla 15 Ağustos 2017'de gerçekleştirilmişti.

Adayların propaganda kampanyaları aşiret odaklı

Arap ülkelerindeki hükümetlerin ve meclislerin performanslarını takip eden sivil toplum kuruluşu "Rased"in müdürü Amir Beni Amir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, adayların çoğunun aşiret ve bölgesel destek odaklı zayıf bir seçim programı izlediğini belirtti.

Beni Amir, yaptıkları araştırmaya göre, seçimlerde oy kullanacak gençlerin yüzde 51'inin, adayın niteliklerine veya varsa seçim programına bakmaksızın aşiret üyeliği kapsamında bir tercih yapacağını söyledi.

Ülkenin çoğu bölgesindeki seçim kampanyası sloganlarının çoğunlukla bireysel ve uygulanabilir bir programdan yoksun olduğunu kaydeden Beni Amir, söz konusu sloganların genellikle adayın aşiretinden destek almaya yönelik olduğunu, bu seçimlerde aşiretçilik kavramının büyük ölçüde pekiştiğini ifade etti.

Adayların sosyal medyaları incelendiğinde seçim programlarındaki zayıflığın görüldüğünü aktaran Beni Amir, belediye başkan adaylarının yüzde 88'inin Facebook hesabı bulunduğunu ancak bu sayfalarda yapılan paylaşımların yalnızca yüzde 15'inin seçim programlarıyla ilgili olduğunu, geri kalanının ise sosyal, dini ve kamusal meselelerle alakalı olduğunu belirtti.

Müslüman Kardeşler Teşkilatının seçim boykotu

Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan?) siyasi kanadı olan İslami Çalışma Cephesi Partisi 26 Ocak'ta yaptığı açıklamayla yerel seçimlere katılmama kararı aldığını duyurmuştu.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, "resmi tarafların olumsuz uygulamaları ve siyasi katılım için uygun ortam oluşturulmasına engel olan siyasi dışlama, kısıtlama ve hedef alma yaklaşımının devam etmesinin" yerel seçimlere katılmama kararında etkili olduğu ifade edilmişti.

İslami Çalışma Cephesi Partisi Genel Sekreteri Murad el-Adayile de herhangi bir siyasi sürecin ya da seçimin uygun bir atmosferde yapılması gerektiğini söyledi.

Partisinin boykot kararının, "ülkede sivil yaşamın, güvenlik birimlerinin kontrolüne girme yöneliminde olmasından kaynaklandığını" ifade eden Adayile, şunları kaydetti:

"2020 parlamento seçimlerinde de aynı eğilimi hissettik ve şubat ayındaki Mühendisler Sendikası seçimlerine güvenlik birimlerinin ve resmi kurumların bariz müdahaleleri bunu doğruladı."

Aslında partinin Mart 2021'de yerel seçimlere katılma kararı aldığını ancak yukarıda zikredilen nedenlerle bu duruma gelindiğini aktaran Adayile, dolayısıyla bunun bir boykot değil "askıya alma" süreci olduğunu söyledi.

Adayile, "Hile karıştırıldığında seçimler sokaktaki gerçekliği ölçmez. Dolayısıyla seçime girmek saçma bir durum olur." diye konuştu.

Seçimlerde güvenlik önlemleri

Ürdün Emniyet Genel Müdürü Hüseyin Havatime, 17 Mart Perşembe günü yaptığı yazılı açıklama ile seçimlere ilişkin güvenlik planını duyurdu.

Seçim sürecinde güvenliği sağlamak için 55 bin güvenlik mensubunun görev yapacağını belirten Havatime, ülke genelinde gerekli tüm tedbirlerin alınacağını vurguladı.

Havatime, başta Bağımsız Seçim Komisyonu olmak üzere seçimlerin gerçekleştirilmesinden sorumlu yetkililerle aralarında etkili bir koordinasyon ve iş birliği bulunduğunu kaydetti.