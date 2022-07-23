Son dakika haberi | MANİSA'DA TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ 1'İ AĞIR, 21 YARALI Son dakika gündem haberi: Turgutlu karayolunda domates tarlasında çalışan tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü devrildi, 1'i ağır 21 kişi yaralandı. Turgutlu karayolunda domates tarlasında çalışan tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü devrildi, 1'i ağır 21 kişi yaralandı. Kaza, bugün 08.00 sıralarında Manisa-Turgutlu karayolu Karaoğlanlı Mahallesi, Kantar mevkiinde meydana geldi. Domates tarlası işçilerini taşıyan Gürer Güzel (59), kullandığı 45 AIE 821 plakalı servis minibüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs savrulup, devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada servis minibüsü şoförü ile 17'si kadın toplam 20 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar Manisa'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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