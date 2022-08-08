Son dakika haberleri | Sulama kanalına düşen ineğin yardımına itfaiye yetişti Son dakika haberi: Sulama kanalına düşen ineğin yardımına itfaiye yetişti Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otlanırken dengesini kaybederek sulama kanalına düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sulama kanalına düşen ineğin yardımına itfaiye yetişti OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otlanırken dengesini kaybederek sulama kanalına düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olay, Kadirli ilçesi Yusuf İzzettin Köyü Pampallar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan Al'ın olduğu öğrenilen inek sulama kanalı kenarında otlanırken dengesini kaybederek suya düştü. Kendi imkanlarıyla kanaldan ineği çıkaramayan Al, çareyi Kadirli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri buldu. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda ineği kanaldan çıkarttı. Sağlık kontrolünden geçirilen inek sahibine teslim edildi Güncel İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya Osmaniye Kadirli İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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