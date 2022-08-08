Haber : Son dakika haberleri | Sulama kanalına düşen ineğin yardımına itfaiye yetişti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Sulama kanalına düşen ineğin yardımına itfaiye yetişti

 - Güncelleme:

Son dakika haberi: Sulama kanalına düşen ineğin yardımına itfaiye yetişti Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otlanırken dengesini kaybederek sulama kanalına düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sulama kanalına düşen ineğin yardımına itfaiye yetişti

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otlanırken dengesini kaybederek sulama kanalına düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Kadirli ilçesi Yusuf İzzettin Köyü Pampallar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan Al'ın olduğu öğrenilen inek sulama kanalı kenarında otlanırken dengesini kaybederek suya düştü. Kendi imkanlarıyla kanaldan ineği çıkaramayan Al, çareyi Kadirli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri buldu. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda ineği kanaldan çıkarttı.

Sağlık kontrolünden geçirilen inek sahibine teslim edildi

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya - Güncel

Osmaniye Kadirli İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title