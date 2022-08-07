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Son dakika haberleri... Maltepe'de kuyuya düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Son dakika haber: Maltepe'de kuyuya düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı Maltepe'de kedi kurtarma operasyonu kamerada Maltepe'de derin bir su kuyusuna düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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Maltepe'de kuyuya düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Maltepe'de kedi kurtarma operasyonu kamerada

İSTANBUL - Maltepe'de derin bir su kuyusuna düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kedinin kurutulma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Maltepe'de bir binanın bitişiğindeki kuyudan kedi sesini duyan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekibinden biri, derin su kuyusuna halat yardımı ile indi. İtfaiye eri, kucağına aldığı kedi ile kuyudan iple yukarıya çekilerek kurtarıldı. Yürekleri ısıtan o anlar ise bir itfaiye erinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Sevgi Canpolat - Güncel

Maltepe İtfaiye kedi su Güncel Haberler Son Dakika

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