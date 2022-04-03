Son dakika haberleri! Kızıltepe Kaymakamı Çam, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi

KIZILTEPE, MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve ilahiler seslendirildi.

Çam, burada yaptığı konuşmada, her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını söyledi.

Ramazanın hayırlara vesile olmasını temenni eden Çam, şöyle devam etti:

"Ramazan paylaşmaktır, aynı sofra etrafında bir araya gelebilmektir. Bu şiarla ramazanı geçirebilmenin gayreti içerisindeyiz. Kızıltepe Kaymakamlığı, belediyesi, diğer kurumlarımızla ve hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle birlikte bu sene inşallah 18 merkez mahalle olmak üzere her gün bir mahallede iftar programı icra edeceğiz. Vatandaşımızla birlikte olacağız. Ramazanın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Programa İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Deniz Çezik, İlçe Emniyet Müdürü Cenk Gedik, İlçe Müftüsü Mahsun Taşçı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Doğan, AK Parti İlçe Başkanı Bülent Şahin, Kaymakam Çam'ın eşi Dilek Çam, kamu ve kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.