Son dakika haberleri | IKEA, Rusya pazarından çıkış kararı almasının ardından mağazada kalan ürünler indirimli olarak satışa sunuldu - Haberler

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Son dakika haberleri | IKEA, Rusya pazarından çıkış kararı almasının ardından mağazada kalan ürünler indirimli olarak satışa sunuldu

AA - Evgenii Bugubaev - Güncel
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Son dakika haberi... İsveçli mobilya firması IKEA, Rusya pazarından çıkış kararı almasının ardından, mağazalarında kalan ürünleri indirimli olarak çalışanları için satışa sundu.

İsveçli mobilya firması IKEA, Rusya pazarından çıkış kararı almasının ardından, mağazalarında kalan ürünleri indirimli olarak çalışanları için satışa sundu.

AA / Evgenii Bugubaev - Güncel

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