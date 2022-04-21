Son dakika haberleri: Hindistan Halk Partisi liderlerinden Choudhary, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Son dakika gündem haberi: İktidardaki Hindistan Halk Partisi (Bharatiya Janata Partisi- BJP) liderlerinden Jeetu Choudhary, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.
İktidardaki Hindistan Halk Partisi (Bharatiya Janata Partisi- BJP) liderlerinden Jeetu Choudhary, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.
Ülke basınındaki haberlere göre Choudhary, Delhi'nin Mayur Vihar bölgesindeki evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.
Ağır yaralanan Choudhary, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AA / Emel Öz - Güncel