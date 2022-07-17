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Son dakika haberleri! Emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı - Suat Deniz - Güncel
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Son dakika haberleri! Emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Son dakika gelişmesine göre IĞDIR'da emekli öğretmen Ömer Demirel (65), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

IĞDIR'da emekli öğretmen Ömer Demirel (65), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Demirel'in ölümü şüpheli bulunurken, soruşturma başlatıldı.

Olay, öğleden sonra Merkez Topçular Mahallesi Evrenpaşa Caddesindeki bir apartmanın 5'inci katında meydana geldi. Yalnız yaşayan emekli öğretmen Ömer Demirel'den haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren polis ekipleri, Demirel'i hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde emekli öğretmenin hayatını kaybettiği belirlendi. Demirel'in ölümü şüpheli bulunurken, polis ekipleri evde inceleme yaptı. Demirel'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Emekli öğretmen Demirel'in eşinden ayrı yaşadığı, çocuğunun bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Demirören Haber Ajansı / Suat Deniz - Güncel

Ömer Demirel Güncel Haberler Son Dakika

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