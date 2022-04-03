Son dakika haberleri! Çatışmalarda hayatını kaybeden Ukrayna askeri için cenaze töreni - Haberler

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Son dakika haberleri! Çatışmalarda hayatını kaybeden Ukrayna askeri için cenaze töreni

AA - Vladimir Shtanko - Güncel
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Son dakika haberler... Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'nın doğu bölgelerinde çıkan çatışmalarda hayatını kaybeden Ukrayna askeri Sergiy Shamut için Odessa'da cenaze töreni düzenlendi.

Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'nın doğu bölgelerinde çıkan çatışmalarda hayatını kaybeden Ukrayna askeri Sergiy Shamut için Odessa'da cenaze töreni düzenlendi. Törende yakınlarının üzüntülü anlar yaşadığı görüldü.

Son dakika haberleri! Çatışmalarda hayatını kaybeden Ukrayna askeri için cenaze töreni

Son dakika haberleri! Çatışmalarda hayatını kaybeden Ukrayna askeri için cenaze töreni

Son dakika haberleri! Çatışmalarda hayatını kaybeden Ukrayna askeri için cenaze töreni

AA / Vladimir Shtanko - Güncel

Ukrayna, Cenaze, Rusya, Güncel, Haberler

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