Son dakika haberleri! Çatışmalarda hayatını kaybeden Ukrayna askeri için cenaze töreni
AA - Vladimir Shtanko - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberler... Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'nın doğu bölgelerinde çıkan çatışmalarda hayatını kaybeden Ukrayna askeri Sergiy Shamut için Odessa'da cenaze töreni düzenlendi.
Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'nın doğu bölgelerinde çıkan çatışmalarda hayatını kaybeden Ukrayna askeri Sergiy Shamut için Odessa'da cenaze töreni düzenlendi. Törende yakınlarının üzüntülü anlar yaşadığı görüldü.