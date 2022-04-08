Son dakika gündem: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına Rıdvan Duran atandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç ise görevden alındı.

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