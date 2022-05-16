Son dakika haberi: Ülkelerinden savaş nedeniyle ayrılan Ukraynalılar güvenli bölgelere geri dönüyor - Haberler

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Son dakika haberi: Ülkelerinden savaş nedeniyle ayrılan Ukraynalılar güvenli bölgelere geri dönüyor

AA - Omar Marques - Güncel
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Son dakika haberleri: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları üzerine ülkesini ve evlerini terk etmek zorunda kalan Ukraynalılar, yaşadıkları bölgelerin güvenli hale getirilmesinin ardından evlerine dönmek için yola çıktılar.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları üzerine ülkesini ve evlerini terk etmek zorunda kalan Ukraynalılar, yaşadıkları bölgelerin güvenli hale getirilmesinin ardından evlerine dönmek için yola çıktılar.

AA / Omar Marques - Güncel

Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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