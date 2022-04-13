Son dakika haberi: TÜDAV: Savaş Karadeniz'de biyo-çeşitlilik, gıda ve çevre güvenliğini tehdit ediyor

TÜRK Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın Karadeniz'de biyoçeşitlilik, deniz, gıda ve çevre güvenliğini tehdit ettiğini açıkladı. Savaşın etkilerini incelemek için bölgesel bir izleme programı öneren TÜDAV, savaş hukukuna Karadeniz gibi kapalı bir denizin çevresinde yaşanan savaşın doğal hayatı birçok yönden olumsuz etkilediği bildirildi.

TÜDAV açıklamasında, Karadeniz'in aşırı balık avcılığı, iklim değişimlerinin olumsuz etkisi, deniz kirliliği ve suyundaki besin artışıyla biyo-çeşitlilikte kriz yaşayan bir su alanı olduğunu bildirdi. Ekolojik yıkımlara Ukrayna'nın Tuna Nehri'nde açtığı Bystroe Kanalı, ender-tehlike altında bulunan bitki ve hayvan türleri ile Karadeniz'in su bütçesini değiştirmesinin de etkisi olduğu belirtildi.

"HER GÜN BOMBALARIN PATLADIĞI BİR ALAN"

Savaşın acımasızlığı içinde doğaya verdiği zararların konuşulmadığı belirtilen açıklamada şöyle denildi: "Her gün bombaların, silahların patladığı bu alanları, üreme ve beslenmek için seçen, göçen ve yumurtlayan türlerin tehdit altına girmesi kaçınılmaz. Onlarca askeri geminin manevra yaptığı, ateş alarak yandığı, balistik füzelerin düştüğü Odesa Körfezi, Karadeniz'de kıyısal balık türlerinin ve yunusların beslenme alanlarıdır. Ayrıca, bu bölgede birçok denizel canlı türüne yaşam ortamı sağlayan ve Karadeniz'de hızla azalan, koruma altında bulunan kırmızı alg yataklarının tahrip olması biyo-çeşitlilik için endişe kaynağıdır."

"KARADENİZ SAVAŞ YÖNTEMİ OLARAK KULLANILAMAZ"

"KARADENİZ'DEKİ MAYIN SAYISINI KİMSE BİLMİYOR"

"SAVAŞIN ÇEVRESEL ETKİLERİ İÇİN KOMİSYON KURULMALI"

"KARADENİZ'İN KORUNMASI KOMİSYONU GÖREVİNİ YAPMALI"

Yoğun gemi gürültüsü ve düşük frekanslı sonarların denizdeki canlı türleri, özellikle yunuslar için ciddi bir tehdit olduğu belirtilen açıklamada "Denizin su tabakası yüzre 92 oranında hidrojen sülfür yani, zehirli gaz içermektedir. Karadeniz'in okyanusla tek bağlantısı ise Türk Boğazlar Sistemi yoluyla oluyor. Bütün bu konularda merkezi İstanbul'da bulunan ve görevi Karadeniz'in korunması olan, Karadeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu'ndan bir açıklama görülmemiştir. TÜDAV bu kurumu görevini yapmaya davet etmektedir" denildi. Açıklamada savaş hukukuna, bombalanmayan dini yapılar, hastaneler, arkeolojik alanlar gibi başta sulak alanlar ve hassas ekosistemlerin de eklenmesi gerektiği belirtildi.