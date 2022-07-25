Son Dakika | Süleyman Soylu Açıkladı: Pençe Yıldırım Harekat Bölgesinde 5 Şehit - Haberler

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Son Dakika | Süleyman Soylu Açıkladı: Pençe Yıldırım Harekat Bölgesinde 5 Şehit

ANKA - Güncel
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Son Dakika | Süleyman Soylu Açıkladı: Pençe Yıldırım Harekat Bölgesinde 5 Şehit

Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pençe-Yıldırım Harekatında teröristlerin saldırısı sonucu bir asker ile 4 korucunun şehit düştüğünü açıkladı. Soylu, şehitler izin taziye mesajı yayınladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pençe-Yıldırım Harekatında teröristlerin saldırısı sonucu bir asker ile 4 korucunun şehit düştüğünü açıkladı. Soylu, şehitler izin taziye mesajı yayınladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pençe-Yıldırım harekat bölgesinde şehit düşen güvenlik güçleri için taziye mesajı yayınladı. Soylu'nun konuya ilişkin sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Pençe-Yıldırım Harekatında, teröristlerin saldırısı sonucu, Kahraman Askerimiz Remzi Nişan ile Kahraman Güvenlik Korucularımız; Bülent Vermez, Kemal İmece, Avdi Demir, Veysi Sebik Şehit düştüler. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; aileleri ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum."

ANKA / Güncel

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