Son dakika haberi: Muğla'da tarım arazisi ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberler: Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tarım arazisi ve makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tarım arazisi ve makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Peksimet ve Dereköy mahalleleri arasındaki tarım arazisi ve makilik alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 4 arazöz, 1 ilk müdahale aracının yanı sıra Bodrum İtfaiye Grup Amirliğinden çok sayıda ekip sevk edildi. Bazı sivil toplum kuruluşu gönüllülerinin de katıldığı yangın söndürme çalışmalarına, inşaat firması çalışanları beton mikserleriyle, çevredeki vatandaşlar da su tankerleriyle destek verdi. Rüzgarın kuvvetli olması nedeniyle yerleşim yerlerine yaklaşan alevler, etkili müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. AA / Ali Ballı - Güncel Bodrum Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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