Son dakika haberi | Moskova'da askeri geçit töreninin gece provası
AA - Evgenii Bugubaev - Güncel
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Son dakika gündem haberi: Rusya'da Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup edişinin 77. yılı kutlamalarının hazırlıkları sürüyor.
Rusya'da Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup edişinin 77. yılı kutlamalarının hazırlıkları sürüyor. Başkent Moskova'da 9 Mayıs'ta yapılacak Zafer Bayramı askeri geçit töreninin gece provası yapıldı. Rus askeri araçları, Tarihi Kızıl Meydan'daki geçit törenine Tverskaya Caddesi'nden geçerek ulaştı.
AA / Evgenii Bugubaev - Güncel