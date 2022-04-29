Son dakika haberi | Moskova'da askeri geçit töreninin gece provası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Moskova'da askeri geçit töreninin gece provası

AA - Evgenii Bugubaev - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika gündem haberi: Rusya'da Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup edişinin 77. yılı kutlamalarının hazırlıkları sürüyor.

Rusya'da Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup edişinin 77. yılı kutlamalarının hazırlıkları sürüyor. Başkent Moskova'da 9 Mayıs'ta yapılacak Zafer Bayramı askeri geçit töreninin gece provası yapıldı. Rus askeri araçları, Tarihi Kızıl Meydan'daki geçit törenine Tverskaya Caddesi'nden geçerek ulaştı.

AA / Evgenii Bugubaev - Güncel

İkinci Dünya Savaşı, Nazi Almanyası, Rusya, Sscb, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title