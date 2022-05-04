Son dakika haberi... Mariupol'de Rus güçlerinin ablukaya aldığı Ukraynalı askerler - Haberler

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Son dakika haberi... Mariupol'de Rus güçlerinin ablukaya aldığı Ukraynalı askerler

AA - Abdullah Ünver - Güncel
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Son dakika habere göre Rus ordusunca kuşatma altında tutulan ve zaman zaman şiddetli çatışmalara sahne olan Mariupol'deki Azovstal Sanayi Tesislerinde sıkıştırılan Ukraynalı askerlerin aileleri, Kiev'de protesto gösterisi düzenledi.

Rus ordusunca kuşatma altında tutulan ve zaman zaman şiddetli çatışmalara sahne olan Mariupol'deki Azovstal Sanayi Tesislerinde sıkıştırılan Ukraynalı askerlerin aileleri, Kiev'de protesto gösterisi düzenledi. Yüz ve vücutlarını kırmızı boyaya bezeyen asker yakınları, sloganlar eşliğinde yürüyerek Rusya'yı protesto etti. Konuşmalar sırasında duygulanan bazı kadınlar göz yaşlarını tutamadı. İki ayı aşkın süredir Azovstal'da kuşatma altında bulunan Ukraynalı silahlı güçler, Rusya'nın çağrılarına olumsuz yanıt vererek teslim olmayı reddediyor. Uluslararası çabalar neticesinde açılan insani koridordan yaşlı, kadın ve çocuklardan oluşan siviller tahliye ediliyor. Dün 156 kişiden oluşan bir grup, Mariupol'den çıkarak Zaporijya'daki güvenli bölgeye geçmişti.

AA / Abdullah Ünver - Güncel

Protesto, Mariupol, Kiev, Rus, Güncel, Haberler

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