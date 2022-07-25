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Son dakika haberi... MANİSA'DA ORMAN YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre MANİSA'nın Akhisar ilçesinde otluk bölgede çıkan yangın tarım arazisi ve ormana da sıçradı.

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde otluk bölgede çıkan yangın tarım arazisi ve ormana da sıçradı. Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

Akhisar'ın kırsal Hasköy Mahallesi'ndeki otluk bölgede, bugün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarında etkisiyle tarım arazisi ve ormana da sıçradı. Yangını fark edenlerin ihbarıyla bölgeye 7 söndürme helikopteri, 4 uçak 20 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın insansız hava aracı (İHA) tarafından da görüntülendi. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, söndürme çalışmalarında ekiplere köylüler de destek veriyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Akhisar Güncel Haberler Son Dakika

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