Son dakika haberi... Kuyumcuyu 2,5 milyon TL alacağı için öldürmüş (2) Edinilen son dakika gelişmesine göre TUTUKLANDIKuyumcu Mustafa Günay'ı tabancayla vurarak öldüren Ufuk Namlı, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. TUTUKLANDI Kuyumcu Mustafa Günay'ı tabancayla vurarak öldüren Ufuk Namlı, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Namlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mustafa Günay'ın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından Ahmet Efendi Camisi'ne getirildi. Günay, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Demirören Haber Ajansı / Vuslat Ay - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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