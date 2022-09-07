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Sıcak çatışmalar yine arttı! Rusya, Donetsk'teki psikiyatri hastanesini vurdu

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta sıcak çatışmalar yeniden arttı. Rus güçleri son olarak Donetsk bölgesindeki Kramatorsk kentinde bir hastaneyi vurdu.

Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Sıcak çatışmaların sürdüğü ülkenin doğusundaki Donetsk bölgesindeki Kramatorsk kentinde Rus güçlerinin düzenlediği saldırıda psikiyatri hastanesi zarar gördü.

YAKINLARI HEMEN BÖLGEYE GELDİ

Saldırı sonucu hastane çalışanları kullanılabilir malzemeleri ve evrakları toparlamaya çalışırken, hasta ve hastane görevlilerinin yakınları yardım için bölgeye geldi.

İşte bölgeden gelen görüntüler:

Sıcak çatışmalar yine arttı! Rusya, Donetsk'teki psikiyatri hastanesini vurdu

Sıcak çatışmalar yine arttı! Rusya, Donetsk'teki psikiyatri hastanesini vurdu

Sıcak çatışmalar yine arttı! Rusya, Donetsk'teki psikiyatri hastanesini vurdu

Sıcak çatışmalar yine arttı! Rusya, Donetsk'teki psikiyatri hastanesini vurdu

Kaynak: AA / David Melero Pena - Güncel

Kramatorsk Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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