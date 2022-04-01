Son dakika haberleri: Köylü kadınların hazırladığı yöresel lezzetler ramazan sofralarına tat katacak

Bolu'da kooperatif çatısı altında bir araya gelen kadınların el birliğiyle taş fırında ve sacda pişirerek hazırladığı yöresel lezzetlerden "katmerli" ve kabaklı gözleme, sahur ve iftar sofralarında yer alacak.

Demirciler köyünde çiftçilik ve hayvancılık yapan 49 kadının kurduğu Demirciler Gelincik Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi kadınlar, ramazanda tüketilecek yiyecekleri imece usulü hazırlıyor.

Kooperatif binasında buluşan köylü kadınlar, yoğurdukları mayasız hamuru açarak yufka haline getirdikten sonra arasına önceden ince ince dilimlenmiş ve pişirilmiş kabakları yayarak sacda pişiriyor.

Piştikten sonra üzerine tereyağı ve süt karışımı sürülen kabaklı gözleme, yemeğe hazır hale getiriliyor.

Diğer bir yöresel lezzet olan katmerli ise patates, soğan, peynir, ceviz ve ıspanaktan hazırlanan iç harcın mayalı hamura yerleştirilmesiyle Türkiye'nin farklı yerlerinde yapılan katmerden ayrılıyor.

Simit şekli verilen içli hamurlar, daha sonra önceden ısıtılan taş fırında pişiriliyor.

Tok tutma özelliğiyle ramazanda tüketimi tercih edilen "katmerli" ve kabaklı gözleme, evlere dağıtılıyor.

" Her ramazan bu hazırlıkları yapıyoruz"

Kooperatif başkanı Emine Özdoğan, AA muhabirine, her yıl ramazan ayına özel imece usulü hazırlık yaptıklarını söyledi.

Yöresel lezzetler katmerli ve kabaklı gözlemenin el birliğiyle hazırlanarak evlere dağıtıldığını aktaran Özdoğan, "Çayın yanına ya da sahur için muhteşem güzellikte lezzetler ortaya çıkıyor. Yöremizde bu ekmekleri herkes çok sever." dedi.

Yılın diğer dönemlerinde de yöresel ürünler yaparak sattıklarını dile getiren Özdoğan, "Taş fırında patatesli, ekşi mayalı ekmeklerimizi yapıyoruz. Bolu'da belirli günlerde satıyoruz. Aynı zamanda katmerlilerimizi, kabaklı gözlemelerimizi, diğer yöresel ürünlerimizi yapıyoruz. Erişte, tarhana, reçel, hepsini evlerde yaptığımız usullerle yapıyoruz." diye konuştu.

Köy sakini Sabriye Baran ise belirli zamanlarda bir araya gelerek ekmek yaptıklarını belirterek, ramazan için ise katmerli ve kabaklı gözleme hazırladıklarını ifade etti.

Genelde köydeki bütün kadınların bir araya geldiğini aktaran Baran, "Kalabalık olunca daha iyi oluyor." dedi.