Son dakika haberi: Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimini Gustavo Petro kazandı Son dakika haber... Kolombiya'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu Gustavo Petro kazandı. Kolombiya'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu Gustavo Petro kazandı. Seçimin 2. turunda yüzde 99,88'i açılan sandık sonuçlarına göre Tarihsel Pakt Koalisyonu'nun solcu adayı Petro, yüzde 50,46 ile en çok oy alarak Kolombiya'nın 60. Cumhurbaşkanı olmaya hak kazandı. Yolsuzlukla Mücadele İdarecileri Ligi adayı Rodolfo Hernandez ise yüzde 47,28 ile Petro'nun gerisinde kaldı. Yüzde 58,6 katılım sağlanan ve 22 milyondan fazla Kolombiyalının oy kullandığı seçimde, 62 yaşındaki Petro, 11 milyonun üzerinde oy aldı. Bağımsız rakibi Hernandez ise 10 milyon 500 bini aşkın oy alabildi. Petro'nun yardımcısı Francia Marquez ise ülke tarihindeki ilk kadın Afro-Kolombiyalı Devlet Başkan Yardımcısı olacak. Petro, 7 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Ivan Duque'den cumhurbaşkanlığı görevini devralacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez, düzenlediği basın toplantısında, seçimi takip etmek üzere 33 ülkeden 418 uluslararası gözlemcinin hazır bulunacağını belirtmişti. AA / Juan David Moreno Gallego - Güncel Togo Cumhuriyeti Kolombiya Güncel Haberler Son Dakika

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