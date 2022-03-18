Son dakika haberi: KAZADA ÖLEN SİBEL'İN HAYALİ MATEMATİK ÖĞRETMENİ OLMAKTI

SAMSUN'da servis minibüsünün takla atması sonucu, ikizi Sevgi Şahin'in de aralarında bulunduğu 5 arkadaşının yaralı kurtulduğu kazada yaşamını yitiren lise öğrencisi Sibel Şahin (15) için okulunda mevlit okutuldu. Hüzünlü anlar yaşanan mevlitte sınıf arkadaşları, adını okullarında yaşatmak isteyip, dualarla andığı Şahin'in tek hayalinin matematik öğretmeni olmak olduğunu söyledi.

Kaza, 9 Mart Çarşamba günü sabah saatlerinde Yakakent ilçesi Kuzuören Mahallesi'nde meydana geldi. Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan servis minibüsü, sürücüsünün, karlı yolda direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada, Sibel Şahin hayatını kaybetti, ikizi Sevgi Şahin, 5 öğrenci ve sürücü, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Sibel Şahin'in ölümü, tüm okul ve sınıf arkadaşlarını hüzne boğdu. Şahin, kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilirken, kazadan yaralı kurtulan ikizi de tamamlanan tedavisinin ardından taburcu edildi.

OKULDA MEVLİTLE ANMA

Ölümü, ailesi ve yakın arkadaşlarını hüzne boğan Sibel Şahin için öğrenim gördüğü okulunda mevlit okutuldu. Mevlite Şahin'in ailesi, öğrenciler ve öğretmenler de katıldı. Duygusal anlar yaşanan mevlitte; sınıf arkadaşları, adını okullarında yaşatmak isteyip, dualarla andığı Şahin'in tek hayalinin matematik öğretmeni olmak olduğunu söyledi.

'ÇOK ÜZÜLDÜK'

Sibel Şahin'in saygılı bir öğrenci olduğunu belirten sınıf arkadaşı Oğuzhan Kaya, "Çok üzüldük, sonuçta sınıfımızdan birisiydi. Dersleri ve özellikle sayısalı çok iyiydi, matematik öğretmeni olmak istiyordu. Kütüphaneye ya da hastaneye ismi verilebilir. İnşallah mekanı cennet olur" dedi.

'SIRASINA BAKTIĞIMDA YOKLUĞUNU HİSSEDİYORUM'

Sibel Şahin'in yakın arkadaşı Büşranur Korkmaz da, "Köyden gelip gidiyordu. Yakın arkadaşımdı. Çok iyiydi, sakindi fazla konuşmuyordu kendi halindeydi. Keşke böyle olmasaydı, yanımızda olsaydı. Kötü hissediyoruz. Sırasına baktığımda yokluğunu hissediyorum" diye konuştu.

Bir diğer arkadaşı Cafer Yılmaz ise, "Çok üzüldüm. Çok iyi ve sessiz sakin birisiydi. Cenazeye gittim; ikizinin durumu iyi fakat psikolojisi iyi değildi. Allah rahmet eylesin" şeklinde konuştu. (DHA)