Son dakika haberi! İsrail savaş uçakları, Gazze'de Hamas'a ait roket imalathanesini hedef aldı - Haberler

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Son dakika haberi! İsrail savaş uçakları, Gazze'de Hamas'a ait roket imalathanesini hedef aldı

AA - Yaser Arafat Mohamed Albanna - Güncel
Son dakika haberi! İsrail savaş uçakları, Gazze'de Hamas'a ait roket imalathanesini hedef aldı

Son dakika haber... İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin güneybatısında Hamas'a ait bir noktayı vurduğu belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin güneybatısında Hamas'a ait bir noktayı vurduğu belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, savaş uçaklarının, yer altında bulunan Hamas'a ait roket imalathanesini hedef aldığı ifade edildi.

Saldırının, gece Gazze'den İsrail'e gönderilen roketlere karşılık gerçekleştirildiği, hedef alınan yerin, Gazze'deki roket üretim noktalarının en büyüğü olduğu bilgisi paylaşıldı.

Saldırı nedeniyle bölgede şiddetli patlama sesleri duyulduğu belirtilirken, ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'den güneydeki Askalan (Aşkelon) kentine atılan 2 roketten birinin Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini, diğerinin ise Askalan yakınlarında açık araziye düştüğünü duyurmuştu.

AA / Yaser Arafat Mohamed Albanna - Güncel

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