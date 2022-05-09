Son dakika haberi... Gazze'deki direniş güçleri, İsrail'in askeri tatbikatına karşı teyakkuza geçti - Haberler

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Son dakika haberi... Gazze'deki direniş güçleri, İsrail'in askeri tatbikatına karşı teyakkuza geçti

AA - Mohammed Habooush - Güncel
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Son dakika haberi... Gazze'deki direniş güçleri, İsrail'in askeri tatbikatına karşı teyakkuza geçti

Gelen son dakika haberlerine göre Gazze'deki Filistin direniş güçleri, İsrail'in başlattığı ve bir ay sürecek tatbikatla birlikte teyakkuza geçti.

Gazze'deki Filistin direniş güçleri, İsrail'in başlattığı ve bir ay sürecek tatbikatla birlikte teyakkuza geçti.

Filistin Direniş Güçleri Ortak Operasyon Odasının konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklama, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yayımlandı.

Açıklamada, İsrail'in başlattığı "Ateş Arabaları" tatbikatıyla eş zamanlı direniş güçlerinin askeri kanatlarının teyakkuza geçirildiği ve hazırlık seviyesinin yükseltildiği, "düşmanın eylemlerini izlemek için sürekli toplantı halinde olunacağı" belirtildi.

İsrail ordusundan bugün yapılan açıklamada, bir ay sürecek "Ateş Arabaları" tatbikatının başladığı duyurulmuştu.

AA / Mohammed Habooush - Güncel

Filistin, İsrail, Gazze, Güncel, Haberler

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