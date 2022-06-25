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Son dakika haber: Vitesi boşta unutulan aracın ırmağa düşme anı kamerada

Demirören Haber Ajansı - Tayfur Kara - Güncel
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Son dakika haber: Vitesi boşta unutulan aracın ırmağa düşme anı kamerada

Son dakika gelişmesine göre SAMSUN'da, Arif Emre Özdemir'in vitesi boşta unuttuğu otomobil, hareketlenerek Yeşilırmak'a uçtu.

SAMSUN'da, Arif Emre Özdemir'in vitesi boşta unuttuğu otomobil, hareketlenerek Yeşilırmak'a uçtu. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansırken Özdemir, "Hasarı önemli değil ama birine zarar verecek, diye çok korktum" dedi.

Olay, 19 Haziran sabahı Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Irmak kenarında bulunan restoranda çalışan Arif Emre Özdemir, otomobiliyle iş yerine geldi. Özdemir, içeri girdikten bir süre sonra gelen sesle dışarı çıktığında otomobilin ırmağa düştüğünü gördü. Bu anlar ise iş yeri güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Vitesi boşta unuttuğunu söyleyen Özdemir, "El frenini çekmiştim fakat vites boştaydı. Kamera kayıtlarına da baktım zaten ve aracın kayıp gitmesi 3-4 dakika sonra gerçekleşiyor. Koşarak geldim, arabanın hasarı önemli değil ama o sırada biri oradan geçiyor da olabilirdi. Birine zarar gelecek, diye çok korktum. Vinçle ırmaktan çıkardılar. Çok şükür büyük bir şey olmadı" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Tayfur Kara - Güncel

Emre Özdemir Güncel Haberler Son Dakika

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