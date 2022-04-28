Son dakika haber: Şanlıurfa Valiliğinden Balıklıgöl'deki balık ölümlerine ilişkin açıklama Açıklaması

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valiliği, tarihi Balıklıgöl'deki balık ölümlerine ilişkin, gölün çeşitli noktalarından alınan su numunelerinin incelenmek amacıyla laboratuvara gönderildiği, inceleme sonuçlanıncaya kadar Balıklıgöl'deki mevcut yemlemenin ön tedbir olarak durdurulduğu, ek havalandırma sistemlerinin de devreye alınarak gölün havalandırılmasına devam edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Balıklıgöl'de son günlerde görülmeye başlanan balık ölümleri nedeniyle Balıklıgöl Bilimsel ve Teknik Komisyonu'nun 23 Nisan'da acil olarak toplandığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Komisyon kararıyla gölün çeşitli noktalarından alınan su numuneleri incelenmek üzere Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İşleri (ŞUSKİ) Genel Müdürlüğü ile Halk Sağlığı Başkanlığı laboratuvarlarına gönderilmiş, ölen balıklar fiziksel muayeneden geçirilip ilk bulgular elde edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, ölü balık ve su numuneleri ile yem örnekleri; patolojik, bakteriyolojik, virolojik, parazitolojik ve toksikolojik inceleme için Ankara Veteriner Kontrol Merkezi Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne de gönderilmiştir. Bu kapsamda laboratuvar incelemeleri sonuçlanıncaya kadar Balıklıgöl'deki mevcut yemleme, ön tedbir olarak durdurulmuş olup, ek havalandırma sistemleri de devreye alınarak gölün havalandırılmasına devam edilmektedir."

Komisyonun dün tekrar toplandığı belirtilen açıklamada, "Balıklıgöl Bilimsel ve Teknik Komisyonu, Birecik Tarım İlçe Müdürlüğü laboratuvarında bakteriyolojik ekim yapılmasına ve laboratuvar tahlil sonuçları gelinceye kadar balıkların bağışıklığını güçlendirmek amacıyla antibiyotikli yem kullanılmasına karar vermiştir. Beklenen analiz sonuçlarına ve gözlemlere göre tekrar değerlendirme yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.