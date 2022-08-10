Haber : Son dakika haber: Saldırılar sonucu çıkan yangına müdahale edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Saldırılar sonucu çıkan yangına müdahale edildi

 - Güncelleme:

Son dakika habere göre İtfaiye ekiplerinin saldırı sonrası çalışmaları BAHMUT - Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk Oblastı'nda bulunan Bahmut kentinde bazı binalarda saldırılar sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin saldırı sonrası çalışmaları BAHMUT - Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk Oblastı'nda bulunan Bahmut kentinde bazı binalarda saldırılar sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

AA / Diego Herrera Carcedo - Güncel

İtfaiye Rusya Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title