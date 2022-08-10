Son dakika haber: Saldırılar sonucu çıkan yangına müdahale edildi
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Son dakika habere göre İtfaiye ekiplerinin saldırı sonrası çalışmaları BAHMUT - Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk Oblastı'nda bulunan Bahmut kentinde bazı binalarda saldırılar sonucu yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin saldırı sonrası çalışmaları BAHMUT - Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk Oblastı'nda bulunan Bahmut kentinde bazı binalarda saldırılar sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.
AA / Diego Herrera Carcedo - Güncel