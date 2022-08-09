Son dakika haber! Rusya-Ukrayna Savaşı Son dakika haber... Hasar gören ev Yaralıya müdahale edilmesi Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde bulunan Bakhmut kentine düzenlenen hava saldırısında yaralanan sivillere ilk yardım ekipleri tarafından müdahale edildi. Hasar gören ev Yaralıya müdahale edilmesi Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde bulunan Bakhmut kentine düzenlenen hava saldırısında yaralanan sivillere ilk yardım ekipleri tarafından müdahale edildi. Güncel AA / Diego Herrera Carcedo Ukrayna Rusya Güncel Haberler Son Dakika

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