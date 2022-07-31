Son dakika haber! Rusya-Ukrayna Savaşı
Son dakika gelişmesine göre Arama kurtarma ekiplerinin yıkılan bir binanın enkazında çalışmalarını yürütmesi BAHMUT - Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor.
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Arama kurtarma ekiplerinin yıkılan bir binanın enkazında çalışmalarını yürütmesi BAHMUT - Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Ukrayna'nın Donetsk Oblastı'nda bulunan Bahmut kentide saldırı sonucu sivil yerleşim yerleri hasar gördü. Arama kurtarma ekipleri yıkılan bir binanın enkazında kayıp 2 kişi için çalışma yürüttü.
AA / Diego Herrera Carcedo - Güncel