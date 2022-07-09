Son dakika haber! Rusya'nın Harkiv'e yaptığı saldırı sonucu sivil yerleşim yerleri zarar gördü
AA - Abdullah Ünver - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor.
Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Rusya'nın füze saldırısı sonucu Ukrayna'nın doğusunda bulunan Harkiv kentinde sivil yerleşim yerleri zarar gördü. Saldırıda 4 sivilin yaralandığı bildirildi. Ekipler enkaz haline gelen binada çalışma yürüttü.
AA / Abdullah Ünver - Güncel