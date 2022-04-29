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Son dakika haber... Muhtar tacizden tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Mesut Işık - Güncel
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Son dakika haber... Muhtar tacizden tutuklandı

Bir son dakika haberine göre KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, mahalle muhtarı H.Ö. bir kadını taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, mahalle muhtarı H.Ö. bir kadını taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Çayırova ilçesinin bir mahallesinde muhtar olan H.Ö.'nün kendisini taciz ettiğini öne süren kadın, şikayetçi oldu. Tacize uğrayan kadın, kendisine yardımda bulunacağını söyleyerek aracına alan muhtarın ses kayıtlarını verdi. Polis, salı günü H.Ö.'yü gözaltına aldı. H.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Mesut Işık - Güncel

Taciz, Güncel, Haberler

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