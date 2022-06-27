Son dakika haber! Mersin'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Son dakika gündem haberi: Mersin'in Silifke ilçesinde, otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı. Mersin'in Silifke ilçesinde, otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı. Tolga Şifan idaresindeki 01 RH 013 plakalı otomobil, ilçe girişindeki Kabasakallı mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, Kadir Gemik olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile araçta bulunan Ö.Ö. ve O.Y. yaralandı. Sağlık ekiplerince Silifke Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, durumunun ağır olduğu öğrenildi. AA / Burcu Kaya - Güncel Silifke Mersin Güncel Haberler Son Dakika

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