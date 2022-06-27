Son dakika haber! Mersin'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Mersin'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AA - Burcu Kaya - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber! Mersin'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi: Mersin'in Silifke ilçesinde, otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı.

Tolga Şifan idaresindeki 01 RH 013 plakalı otomobil, ilçe girişindeki Kabasakallı mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, Kadir Gemik olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile araçta bulunan Ö.Ö. ve O.Y. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Silifke Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

AA / Burcu Kaya - Güncel

Silifke Mersin Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title