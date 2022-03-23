Son dakika haber... Marmara Gölü kurudu, balıkçılar ödeme emrinin iptali için dava açtı

MANİSA (DHA) - MANİSA'da yüzde 98,18'i kuruyan Marmara Gölü'ndeki balıkçı kooperatifine kira ve diğer borçlar karşılığı gönderilen 322 bin 800 TL'lik ödeme emrinin iptali için dava açıldı.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde neredeyse tamamen kuruyan Marmara Gölü'ndeki balıkçıların oluşturduğu S.S. Gölmarmara ve Çevresi Su Ürünleri Kooperatifi'ne, 41 bin 817 TL'si kira olmak üzere vergi ve SGK prim borçları gibi toplamda 322 bin 800 TL'lik borç için Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ödeme emri gönderildi. Bunun üzerine kooperatif adına avukatlar Cem ve Özlem Altıparmak tarafından, Manisa İdare Mahkemesi'ne dava açıldı.

Avukat Özlem Altıparmak ise "Bu dava, iklim davası olarak bir ilk niteliğinde" dedi.