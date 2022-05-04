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Son dakika haber! Manisa'da haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

AA - Ali Yıldırım - Güncel
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Son dakika haber! Manisa'da haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Son dakika gündem haberi: Alaşehir'de yakınları tarafından haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu.

Alaşehir'de yakınları tarafından haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi'nde yaşayan Yüksel Yalçın'dan (50) haber alamayan yakınları durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine eve giden ekipler, Yalçın'ın hayatını kaybettiği belirledi.

Yalçın'ın cenazesi Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Ali Yıldırım - Güncel

Yüksel Yalçın, Polis, 112, Güncel, Haberler

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