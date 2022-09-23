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Küçükçekmece'de okulun bahçesindeki feci ölümle ilgili 14 yaşındaki çocuk tutuklandı

Güncel Haberler

İstanbul Küçükçekmece'de okulda fenalaşıp hayatını kaybeden Samet Gül'le olaydan 15 dakika önce kavga ettiği belirlenen 14 yaşındaki M.N.O. tutuklandı.

Küçükçekmece Halkalı'daki ortaokulda geçen pazartesi iddialara göre öğle tatili sırasında bahçede duran ortaokul 2. sınıf öğrencisi Samet Gül (12), birden fenalaşarak yere yığıldı. Öğrenciler ile öğretmenler yaşadıkları şokun ardından ilk müdahaleyi yapıp, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 12 yaşındaki Gül'ü ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırdı. Çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın ardından Samet Gül'ün annesi Sevdet Gül, oğlunun ölümünde ihmal olduğunu, olaydan önce bir grupla kavga ettiğini öne sürerek polise gidip şikayetçi oldu. Sevdet Gül'ün şikayeti üzerine konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

15 DAKİKA ÖNCE KAVGA ETMİŞLER

Yapılan çalışmalarda Samet Gül'ün olaydan 15 dakika önce 8. Sınıf öğrencisi M.N.O. ile kavga ettiklerini, M.N.O.'nun Samet Gül'e vurduğunu belirledi. Gözaltına alınan M.N.O., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.N.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Küçükçekmece Samet Gül kavga Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Nazlı Muhip:

Allahim cok ama cok uzucu. Vuran çocuk ne bilsin öleceğini o da daha cocuk. Her ikisi içinde cok uzuldum.

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Sadık Sadık:

Kimse kimseye dokunmayacak. Bunu öğreteceğiz çocuklarımıza. Aklı yetmeyen kişi vahşi kaba kuvvete başvurur. şiddet vahşi içgüdüdür

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oguz:

rabbim cennetinde kavuştursun inşallah rabbim mekanını cennet eylesın amın

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