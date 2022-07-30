Son dakika haber | Kolombiya'da görev başında öldürülen polisler için cenaze töreni düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Kolombiya'da görev başında öldürülen polisler için cenaze töreni düzenlendi

Son dakika haberleri: Kolombiya'nın başkenti Bogota'da görevi başında öldürülen polis memurları için düzenlenen cenaze törenine çok sayıda kişi katıldı.

 - Güncelleme:

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da görevi başında öldürülen polis memurları için düzenlenen cenaze törenine çok sayıda kişi katıldı. Kolombiya'da 2022 yılı başından beri silahlı gruplar tarafından en az 36 polis memurunun öldürüldüğü bildirildi. Hayatını kaybeden polis memurlarını anmak için ülkenin çeşitli kentlerinde eş zamanlı törenler düzenlendi.

AA / Juan David Moreno Gallego - Güncel

Kolombiya Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title