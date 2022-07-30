Son dakika haber | Kolombiya'da görev başında öldürülen polisler için cenaze töreni düzenlendi Son dakika haberleri: Kolombiya'nın başkenti Bogota'da görevi başında öldürülen polis memurları için düzenlenen cenaze törenine çok sayıda kişi katıldı. Kolombiya'nın başkenti Bogota'da görevi başında öldürülen polis memurları için düzenlenen cenaze törenine çok sayıda kişi katıldı. Kolombiya'da 2022 yılı başından beri silahlı gruplar tarafından en az 36 polis memurunun öldürüldüğü bildirildi. Hayatını kaybeden polis memurlarını anmak için ülkenin çeşitli kentlerinde eş zamanlı törenler düzenlendi. Güncel AA / Juan David Moreno Gallego Kolombiya Güncel Haberler Son Dakika

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