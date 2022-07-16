Son dakika haber! İsrail savaş uçakları Gazze'nin batısını vurdu
AA - Montaser Alsawaf - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre İsrail savaş uçakları sabahın erken saatlerinde Gazze'nin batısındaki bir bölgeyi çok sayıda füze ile vurdu.
İsrail savaş uçakları sabahın erken saatlerinde Gazze'nin batısındaki bir bölgeyi çok sayıda füze ile vurdu. Füzelerden kaynaklı patlama seslerinin şehrin tamamında duyulduğu saldırı sonucunda can kaybı olmadığı bildirildi.
AA / Montaser Alsawaf - Güncel