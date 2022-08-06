Son dakika haber: İsrail'in hava saldırılarına karşılık Gazze'den roketler atıldı
Son dakika gelişmesine göre İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik hava saldırılarını sürdürmesi üzerine Gazze'deki direniş grupları, roketlerle karşılık verdi.
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İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik hava saldırılarını sürdürmesi üzerine Gazze'deki direniş grupları, roketlerle karşılık verdi. Atılan roketlerin İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği gözlendi.
AA / Montaser Alsawaf - Güncel