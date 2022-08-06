Son dakika haber: İsrail'in hava saldırılarına karşılık Gazze'den roketler atıldı Son dakika gelişmesine göre İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik hava saldırılarını sürdürmesi üzerine Gazze'deki direniş grupları, roketlerle karşılık verdi. İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik hava saldırılarını sürdürmesi üzerine Gazze'deki direniş grupları, roketlerle karşılık verdi. Atılan roketlerin İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği gözlendi. Güncel AA / Montaser Alsawaf İsrail Gazze Güncel Haberler Son Dakika

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