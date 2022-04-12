Son dakika haber | Iğdır'da iki kişi kırsal arazide silahla öldürülmüş olarak bulundu - Haberler

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Son dakika haber | Iğdır'da iki kişi kırsal arazide silahla öldürülmüş olarak bulundu

AA - Bülent Mavzer - Güncel
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Son dakika haber | Iğdır'da iki kişi kırsal arazide silahla öldürülmüş olarak bulundu

Edinilen son dakika haberine göre Iğdır'ın Halfeli beldesinde iki kişi, kırsal arazide silahla öldürülmüş olarak bulundu.

IĞDIR (AA) - Iğdır'ın Halfeli beldesinde iki kişi, kırsal arazide silahla öldürülmüş olarak bulundu.

Yunusemre Mahallesi'nde ikamet eden Yaşar Karadağ ile Kemal Araslı'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Arama çalışması başlatan ekipler, belde kırsalındaki Yaşar Karadağ'a ait tarım arazisinde silahla vurulmuş iki erkek cesedi buldu.

Yapılan kimlik kontrolünde cesetlerin Karadağ ile Araslı'ya ait olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesi yaptığı bölgede, jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Iğdır Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından cenaze nakil aracıyla belde mezarlığına getirilen cenazeler, burada toprağa verildi.

AA / Bülent Mavzer - Güncel

Yaşar Karadağ, Karadağ, Halfeli, Iğdır, Güncel, Haberler

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