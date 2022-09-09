Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Galatasaray yeni transferleri için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu

Güncel Haberler

Son dakika haber: Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, yeni transferler Mauro Icardi, Juan Mata, Milot Rashica, Yusuf Demir ve Mathias Ross'un görüntülerine yer verildi.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, yeni transferler Mauro Icardi, Juan Mata, Milot Rashica, Yusuf Demir ve Mathias Ross'un görüntülerine yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Mauro Icardi Mathias Ross Juan Mata Güncel Haberler Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title