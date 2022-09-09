Son dakika haber! Galatasaray yeni transferleri için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu
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Son dakika haber: Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, yeni transferler Mauro Icardi, Juan Mata, Milot Rashica, Yusuf Demir ve Mathias Ross'un görüntülerine yer verildi.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, yeni transferler Mauro Icardi, Juan Mata, Milot Rashica, Yusuf Demir ve Mathias Ross'un görüntülerine yer verildi.
Kaynak: AA / Güncel