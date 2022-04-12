Son dakika haber | Eşini öldüren Alime'ye 'tahrik ve iyi hal' indirimiyle 15 yıl hapis

MERSİN'de, muz serasında kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü eşi Ali Toprak'ı (44) başına tarım aletiyle vurup öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Alime Toprak'a (32), haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanarak 15 yıl hapis cezası verildi.

Anamur ilçesinde geçen yıl 31 Ağustos'ta, Alime Toprak, çalıştıkları muz serasında eşi Ali Toprak'ı, başına tarım aletiyle vurup öldürdü. Olayın ardından bir televizyon programına çıkan Toprak, eşini öldürdüğünü itiraf etti. Cumhuriyet savcısının gözetiminde olay yeri incelemesinin ardından Anamur Adliyesi'ne sevk edilen Toprak, "Eşimden sürekli şiddet görüyordum. O anda da tartıştık. Bana saldırdı. Ben onu öldürmesem, o beni öldürecekti" dedi.