Son dakika haber! Datça'daki orman yangınına müdahale sürüyor Son dakika habere göre Tarım ve Orman Bakanlığı, Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınına 1138 personelin sevk edildiğini bildirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı, Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınına 1138 personelin sevk edildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Datça'nın Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Yangına ilk müdahalenin 14 dakikada yapıldığının kaydedildiği açıklamada, "Bölgeye 10 uçak, 17 su atar helikopter, 3 idari helikopter, 156 arazöz, 19 su tankeri, 29 iş makinası ve 1138 personel sevk edildi." bilgisi verildi. AA / Enes Duran - Güncel Muğla su Güncel Haberler Son Dakika

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