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Son dakika haber... Çay yatağında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Demirören Haber Ajansı - Soner Gülezer - Güncel
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Son dakika haber... Çay yatağında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Son dakika haberleri... KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde çay yatağında mahsur kalan köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı.

BAŞİSKELE, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde çay yatağında mahsur kalan köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Başiskele ilçesinde dün Serdar Mahallesi'nden geçen Kiraz Çayı yatağında bir köpeğin mahsur kaldığını görenler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, iple köpeğin yanına indi. Köpek, vincin kancasına bağlanan iple bulunduğu yerden çıkarıldı.


Son dakika haber... Çay yatağında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Son dakika haber... Çay yatağında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Demirören Haber Ajansı / Soner Gülezer - Güncel

Başiskele, İtfaiye, Köpek, Güncel, Haberler

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