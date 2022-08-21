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Son dakika gündem: Rusya'da 'Uluslararası Askeri-Teknik Forum'

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Son dakika haberi... Fuar alanından detaylar Fuarda sergilenen askeri teçhizatlar Ziyaretçilerin ilgisi Rusya'nın Rostov kentinde düzenlenen 'Uluslararası Askeri-Teknik Forum'u ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Fuar alanından detaylar

Fuarda sergilenen askeri teçhizatlar

Ziyaretçilerin ilgisi Rusya'nın Rostov kentinde düzenlenen 'Uluslararası Askeri-Teknik Forum'u ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Kaynak: AA / Evgenii Bugubaev - Güncel

Rostov Rusya Güncel Haberler Son Dakika

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