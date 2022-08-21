Son dakika gündem: Rusya'da 'Uluslararası Askeri-Teknik Forum'
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Son dakika haberi... Fuar alanından detaylar Fuarda sergilenen askeri teçhizatlar Ziyaretçilerin ilgisi Rusya'nın Rostov kentinde düzenlenen 'Uluslararası Askeri-Teknik Forum'u ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
Fuar alanından detaylar
Fuarda sergilenen askeri teçhizatlar
Ziyaretçilerin ilgisi Rusya'nın Rostov kentinde düzenlenen 'Uluslararası Askeri-Teknik Forum'u ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
Kaynak: AA / Evgenii Bugubaev - Güncel