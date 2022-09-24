Son dakika gündem: Odessa'da petrol istasyonundaki patlamada 1 çalışan hayatını kaybetti
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Son dakika habere göre Ukrayna'nın Odessa kentindeki bir petrol istasyonunda gerçekleşen patlamada, o sırada istasyonda kaynak işi yapan bir çalışan hayatını kaybetti.
Ukrayna'nın Odessa kentindeki bir petrol istasyonunda gerçekleşen patlamada, o sırada istasyonda kaynak işi yapan bir çalışan hayatını kaybetti. Patlamanın ardından olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi.
Kaynak: AA / Vladimir Shtanko - Güncel