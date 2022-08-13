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Siirt haberleri: Siirt'te kayıp hemşire Eyyüp'ün 64'üncü günde cansız bedeni bulundu

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Siirt haber... SİİRT'te Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak istediği sırada akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyyüp Güneş'in (21), aramaların 64'üncü gününde cesedine ulaşıldı.

SİİRT'te Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak istediği sırada akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyyüp Güneş'in (21), aramaların 64'üncü gününde cesedine ulaşıldı. Güneş'in cansız bedeni, akıntıya kapıldığı yerin 2,5 kilometre ilerisinde, 18 metre derinliğindeki şelalenin girdap kısmının altında bulundu.

Olay, 11 Haziran'da, Pervari ilçesi Beğendik beldesindeki Müküs Çayı'nda meydana geldi. Çay kenarında piknik yapan sağlık çalışanlarından hemşire Halime Timurtaş, elini yıkadığı sırada dengesini kaybedip suya düştü. Akıntıya kapılan Timurtaş'ı gören arkadaşları, kurtarmak için suya girdi. Bu sırada gruptan bazıları da boğulma tehlikesi geçirdi. Timurtaş ile 5 arkadaşı, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı ancak hemşire Eyyüp Güneş kayboldu. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı Halime Timurtaş, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.Eyyüp Güneş'in, arama çalışmalarının 64'üncü gününde, cansız bedeni bulundu. Elazığ, Adana, Hakkari, Bitlis, Diyarbakır ve Van'dan gelen 140 kişilik ekip tarafından aranan Güneş, akıntıya kapıldığı yerin 2,5 kilometre ilerisinde, 18 metre derinliğinde olan şelalenin girdap kısmında görüldü. Ekipler, bölgede çalışmalarını sürdürerek, Güneş'in cansız bedenini çıkardı. Bölgede bekletilen ambulansa alınan Güneş'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.


Demirören Haber Ajansı / Turan Koyuncu - Güncel

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